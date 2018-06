È GIÀ SUPER O' NEY

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - La necessità di cancellare l'incubo di quattro anni fa (l'1-7 in semifinale con la Germania: Massacrados, titolarono i giornali brasiliani) è il credo della Seleção che si appresta a vivere l'imminente Mondiale russo da grande favorita. La Germania perde con l'Austria? La Spagna arranca e vince a fatica con la Tunisia? La Francia agguanta il pari con gli Usa nel finale? Il Brasile, invece, viaggia che è un piacere. A Vienna, mette a cuccia l'Austria con un tris in scioltezza. Facile facile, come l'uovo di Colombo: verdeoro in gol con Gabriel Jesus, Neymar e Coutinho. Tanto per citare qualche cifra, il Brasile non prende gol da cinque partite, esattamente dal 10 novembre scorso: 1-3 col Giappone, ma in porta non c'era Alisson, che aveva lasciato il posto a Cassio. L'ultima rete subìta dal portiere della Roma risale al 5 settembre 2017: 1-1 in Colombia. Insomma, sono 9 mesi che Alisson non prende gol.La Nazionale targata Tite sblocca la sfida con l'Austria (che la scorsa settimana aveva battuto 2-1 i campioni del mondo in carica della Germania) al 36': Gabriel Jesus piomba come un falco sul pallone calciato da Marcelo e col piattone destro batte Linder.Al 63' il raddoppio firmato Neymar con una magìa tutta brasiliana: O' Ney ricevuta palla da Willian ha messo a sedere il ruvido Dragovic per poi beffare Linder con un tocco morbido. L'ex interista Coutinho sei più tardi chiude la pratica. E poco dopo il puntero del Barça coglie pure un clamorosa traversa.Un Brasile in grande spolvero, con O'Ney in forma mondiale, pronto a trascinare i suoi alla conquista della sesta Coppa del mondo. Prestazione da vero leader, quella del fuoriclasse verdeoro. Il suo infortunio, quattro anni fa, nel corso dei quarti, pesò come un macigno all'allora formazione di Scolari, che naufragò, appunto, in semigfinale con la Germania, per poi perdere anche il terzo posto con l'Olanda (0-3). Tuttavia abbiamo la netta impressione che stavolta le cose andranno in modo differente per il Brasile. Che può contare su un portiere fortissimo, forse il numero uno al mondo un questo momento, ovvero Alisson, ma anche sull'interista Miranda. Come lo juventino Douglas Costa, ieri in campo solo nei minuti finali.