È già mercato: il terzino Klostermann nel mirino

ROMA - Tutte le clausole sono stabilite, ora è il momento delle firme. Nel momento nero della Roma c'è una luce chiamata Friedkin che entro la prossima settimana dovrebbe tornare nella capitale per definire una volta per tutte la trattativa. Sarà un affare da 700 milioni (compresi i debiti) ma in caso di mancata qualificazione alla Champions scatterà una clausola di sconto di circa 30 milioni. In attesa di definire il Cda e di scegliere l'erede di Petrachi (in lizza Paratici, Berta e Faggiano) va avanti la ricerca dei giocatori dell'ennesima rivoluzione. Nel ruolo di terzino destro piace molto Klostermann del Lipsia. Il laterale del Lipsia, 23 anni e nazionale tedesco, è in scadenza nel 2021 e può rientrare nell'affare per il riscatto di Schick. Il cartellino di Klostermann è valutato, infatti, 35 milioni. Su per giù la cifra stanziata dal Lipsia per il ceco: 3,5 più 28. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

