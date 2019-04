E Furio diventa un murale

Sofia Unica

La sua voce riecheggia nell'eternità del cinema italiano. L'inconfodibile Magdaaaaa! è un classico degli spezzoni visti su youtube o raccontati con gli amici durante una cena. L'intramontabile Furio di Bianco, rosso e Verdone ora è un murale. Che piace allo stesso Carlo Verdone, regista e attore protagonista del film.

L'opera è stata realizzata domenica 7 aprile dallo street artist Piskv a largo Enrico Enriquez (Pineta Sacchetti), proprio accanto a un altro murale, In blue, disegnato dallo stesso artista alcuni anni fa e che ritrae Alberto Sordi nei panni del celebre marchese del Grillo.

La nuova opera è stata apprezzata anche dallo stesso attore romano, che ha pubblicato uno scatto del murale sulla sua pagina Facebook: Grazie per questo omaggio di Piskv in Largo Enrico Enriquez sulla Pineta Sacchetti a Roma - scrive l'attore -. Furio forever! Buona giornata a tutti.

Due storici e amatissimi personaggi del cinema, due giganti di Roma sono ora uno accanto all'altro, grazie a Pinacci Nostri, movimento artistico che utilizza la street art come volano per diffondere la cultura nel quartiere della Pineta Sacchetti e che ha promosso i due lavori. «I due murale sono collegati tramite una serranda che riveste, a nostro avviso, un ruolo cruciale nel murale - spiegano gli organizzatori -. Perché sancisce l'eredità artistica tra Alberto Sordi e Carlo Verdone, sintetizzando in un unico disegno la storia del cinema che attraversa due epoche: un solo murale che trasuda, semplicemente, romanità».

