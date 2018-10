Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È finita con un morto, una donna operata d'urgenza e un giovane padre ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale la gita fuori porta di una famigliola al luna park della festa patronale di Brugherio, nel Monzese. Dopo il giro degli stand e con un po' di drink in corpo, sabato alle 18 il 38enne è ripartito per tornare a casa, a Tribiano, con i due figli di 5 e 10 anni, ma dopo poche centinaia di metri, mentre con il suo Suv Ford svoltava verso un distributore di benzina, ha centrato una coppia di motociclisti su una Ducati. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato via di scampo al centauro, 60 anni, morto poco dopo il ricovero all'ospedale di Monza. La moglie, 59 anni, è stata operata d'urgenza nella notte al Niguarda di Milano: è grave ma fuori pericolo. Il 38enne ha accusato un malore per lo choc, ed è stato portato a sua volta in ospedale. Ma l'alcoltest lo ha inchiodato: ieri la procura di Monza lo ha msso ai domiciliari per omicidio stradale.(G.Obe.)riproduzione riservata ®