È entrato nel giardino di una abitazione e ha rubato una bicicletta e un barbecue. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 28enne del Gambia, nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine, con l'accusa di furto in abitazione. Il giovane, insieme ad un complice, è riuscito a penetrare nel giardino di una villetta in via Nicandro, zona La Rustica, e stava portando via una bicicletta e un barbecue. Una telefonata al 112 ha fatto scattare l'intervento dei militari che, arrivati in breve tempo sul posto, hanno bloccato il 28enne, mentre il suo complice è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle «gazzelle». La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari mentre il giovane ladro è stato portato direttamente in tribunale, dove attende di comparire dinnanzi all'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA