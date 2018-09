Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È Ecce Homo il cuore della mostra Le stanze di Mantegna. Capolavori dal Museo Jacquemart-André di Parigi, ospitata fino al 27 gennaio a Palazzo Barberini (Via delle Quattro Fontane 13). Il percorso è composto da sei opere raccolte dal collezionista Edouard André e da sua moglie Nélie Jacquemart, che hanno lasciato in eredità la loro collezione allo Stato francese. L'iter permette di studiare la tecnica esecutiva dell'artista e gli effetti che ricercava. Accanto a Ecce Homo, la più giovanile Madonna con il Bambino tra i santi Gerolamo e Ludovico di Tolosa, che testimonia l'interpretazione mantegnesca dell'iconografia di Maria. Poi, la Madonna col Bambino di Giovanni Battista Cima da Conegliano, il raro ritratto su pergamena di Giorgio Schiavone, il disegno di scuola mantegnesca, Ercole e Anteo, e il bronzetto di Andrea Briosco, detto il Riccio. Al museo, in contemporanea, Gotico Americano. I Maestri della Madonna Straus. (V. Arn.)