È durata dieci giorni la fuga dell'ergastolano Giuseppe Mastini detto Johnny lo zingaro. La cattura del pluriomicida, evaso dal carcere di Sassari durante un permesso premio è avvenuta ieri mattina all'alba in un casolare. I poliziotti della squadra mobile lo hanno ammanettato dopo la sua settima evasione. Agli agenti che lo hanno localizzato ha detto: «Si fugge sempre per amore». Al momento della cattura però Johnny lo zingaro era da solo. Le manette sono scattate anche per un fabbro proprietario del manufatto accusato di favoreggiamento. «È un criminale pericolosissimo, che se libero potrebbe uccidere ancora», ha commentato il super poliziotto Antonio Del Greco che lo arrestò dopo che aveva commesso una serie di omicidi e rapine a Roma».(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA