E domenica si corre la Maratona

Si terrà domenica l'edizione numero 25 della Maratona Internazionale di Roma, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali.

Alla prova competitiva di 42,195 chilometri è abbinata la Stracittadina non competitiva di 5 chilometri, che scatterà sempre in via dei Fori Imperiali dopo l'ultima partenza delle tre onde' della maratona, e si concluderà all'interno del Circo Massimo. Ai nastri di partenza si attendono 10.000 partecipanti, 7.080 italiani e 2.920 stranieri provenienti da 88 nazioni differenti. Per Alfio Giomi, presidente della Fidal, «sarà una festa per tutti. In questa occasione mi piace pensare al futuro: i diecimila di domenica di oggi sono un lascito straordinario. La Fidal è entrata in campo per non disperdere un grande patrimonio, e saremo a disposizione per ogni informazione a chi vincerà il bando. Consegniamo un vero patrimonio a chi si è candidato a organizzarla per i prossimi anni». A parlare del bando per l'organizzazione della prossima edizione della Maratona è stato l'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia: «Entro maggio è prevista l'aggiudicazione. È un'ottima notizia».(P. L. M.)

