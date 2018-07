E domenica c'è il Disabilty pride

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Disability Pride sbarca per la prima volta a Roma. La manifestazione sfilerà nel centro della Capitale domenica 15 luglio, da piazza Venezia a piazza del Popolo con l'obiettivo di «rivendicare con orgoglio il diritto di avere le stesse opportunità dei normodotati». L'iniziativa, organizzata dalla Disability Pride Onlus' in collaborazione con la fondazione Anmil Sosteniamoli subito', ha il patrocinio del Comune di Roma, del Parlamento Europeo, dell'Anci e dell'Ambasciata Britannica. Tra i partecipanti sono attesi anche il ministro per la famiglia e disabilità Lorenzo Fontana e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il raduno in piazza Madonna di Loreto (vicino piazza Venezia) è previsto alle 17.30. Da qui sfilerà un corteo in via del Corso fino a Piazza del Popolo dove poi, dal palco, si alterneranno le performance di diversi artisti. Intanto è notizia di ieri che Ileana Argentin (pd) ha iniziato uno sciopero della fame contro le buche a Roma.