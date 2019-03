E domani Roma si ferma per sciopero

Domani, un giorno da incubo per i romani. Lo sciopero proclamato venerdì 8 marzo in diversi settori potrebbe avere concrete ripercussioni sui servizi di Roma. L'astensione dal lavoro, promossa da alcune sigle sindacali anche a livello nazionale, interesserà infatti tanto i trasporti quanto la raccolta dei rifiuti.

La municipalizzata dell'Ambiente Ama, da parte sua, ha già attivato le procedure tese ad assicurare i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme. Quanto ad Atac, sono previste agitazioni di 24 ore che interesseranno bus, tram, metropolitane e ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Ma venerdì saranno in vigore queste fasce di garanzia: il servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Rischio caos anche nelle scuole comunali e negli uffici, anche se saranno garantite le fasce di garanzia. (P. L. M.)

