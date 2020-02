E domani protesta sotto l'assessorato

Maestre e bambini, mamme e papà tutti in protesta: «A scuola fa freddo, il Campidoglio ci ascolti». Domani pomeriggio alle 15, in via Petroselli sotto le finestre degli uffici comunali arriveranno i genitori della scuola Europa: «Non possono lasciarci così denunciano le famiglie della scuola elementare al freddo da tre mesi ormai con i nostri figli al gelo e con la scuola che non riceve risposte. Ci faremo sentire anche perché, ad oggi, non si parla di lavori. Non vorremmo che non si svolgessero neanche nel periodo estivo». Le famiglie hanno infatti le mani legate: non possono portare stufette di alcun tipo, perché la sicurezza non sarebbe garantita. Ma non possono neanche accettare in silenzio che tre classi stiano in corridoio a far lezione, inevitabilmente distratti dai compagni che escono dalle aule e da chi deve andare in bagno. Domani, per attirare l'attenzione, ci sarà anche qualche papà vestito da sci. «Fino ad oggi siamo stati fortunati perché non è ancora arrivato il grande freddo spiegano ma ormai ci siamo: le temperature si abbassano e i bambini rischiano di ammalarsi». Tanti restano con giacca e sciarpa a far lezione.(L. Loi.)

