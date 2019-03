È difficile credere come una combinazione tanto promettente di attori (Nick Nolte, Matt Dillon, Jacqueline Bisset e persino Greta Scacchi) e di temi (la famiglia, la fuga e la malattia) possa produrre un tale disastro. Eppure il film giramondo del tedesco Til Schweiger resta indimenticabile per la sconcertante quantità di errori commessi nel corso di un racconto lungo 139 minuti. Per dar vita alla storia di nonno Amadeus (Nolte), da poco vedovo e sempre più disorientato per l'Alzheimer, e della sua nipotina Tilda (Sophia Lane Nolte), che si imbarca con lui in uno spericolato viaggio verso Venezia, si è dato fondo a tutto il repertorio dei cliché. Ogni situazione - comprese le difficoltà di coppia dei genitori di Tilda, interpretati da Matt Dillon ed Emily Mortimer - è goffamente esasperata, i personaggi sembrano macchiette e persino lo scenario e le comparse, nella parte italiana, risultano posticci... come fossero usciti dagli anni 50. È un viaggio indimenticabile, ma non per i motivi giusti.(M. Gre.)

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE

di Til Schweiger



