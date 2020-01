È di due pusher arrestati e 4 giovani acquirenti identificati il bilancio di un nuovo blitz antidroga dei carabinieri della Compagnia Montesacro nel quartiere San Basilio, alla periferia di Roma. Ieri pomeriggio, in via Carlo Farina, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro e della Stazione Roma San Basilio hanno sorpreso due pusher mentre cedevano dosi di cocaina e marijuana a quattro giovani acquirenti. In manette, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti un 41enne e un 38enne, entrambi cittadini romani e già noti ai militari per i loro trascorsi negli ambienti della droga. Identificati anche i «clienti» dei pusher, tutti giovani del quartiere, che sono stati segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, come assuntori.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA