È di 24 arresti e 12 denunce il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma dal centro storico alle periferie della Capitale, fino al litorale. Nel centro storico i militari hanno anche ispezionato numerose attività commerciali e sanzionato 4 venditori ambulanti. Quattro borseggiatori sono stati arrestati in centro. Quattro i cittadini del Bangladesh, venditori ambulanti, sanzionati per un importo complessivo di 20mila euro, perché sorpresi a vendere prodotti non alimentari senza autorizzazione. Sequestrate decine di aste per selfie e power bank. Nove le attività di ristoro sanzionate per un importo complessivo di circa 11.000 euro. In periferia, tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata, i Carabinieri hanno eseguito numerosi blitz antidroga che hanno portato all'arresto di tre pusher.