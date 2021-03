È di 169 persone identificate, di cui 27 con precedenti penali, e di una persona segnalata all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma perché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale, il bilancio delle ultime 48 ore del dispositivo di controllo messo in campo dai Carabinieri del Gruppo di Roma nel parco di Villa Gordiani, nella periferia romana al Prenestino, dopo l'aggressione e la violenza ad una ragazza mentre faceva jogging i primi di marzo. I controlli, che proseguiranno nelle prossime settimane, e per i quali hanno operato i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e della Compagnia Roma piazza Dante, con il supporto dei Carabinieri del 4° Reggimento a cavallo, si sono svolti dopo le le decisioni assunte nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

