È destinato a fare da spartiacque il caso di Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni di Palermo morta per asfissia da strangolamento durante un contest su TikTok. Dopo aver disposto nei giorni scorsi il blocco del socialnetwork cinese per tutti gli account «per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica», ora il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un fascicolo su Facebook e Instagram.

L'Autorità ha dato 15 giorni di tempo a Facebook, che controlla anche Instagram, per fornire chiarimenti sulle modalità di iscrizione ai due social e sulle verifiche adottate per controllare il rispetto dell'età minima di iscrizione dell'utente. Il socialnetwork ha risposto, tramite un portavoce, assicurando piena collaborazione con il Garante. «In questo tragico momento, le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della bambina. Sicurezza e privacy sono le più grandi priorità per Facebook e Instagram».

La verifica dell'Autorità sarà estesa anche agli altri social, in particolare riguardo alle modalità di accesso alle piattaforme da parte dei minori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA