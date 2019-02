È derby anche sul Tevere

Ida Di Grazia

ROMA - Parte dal Campidoglio la sfida tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Canottieri Roma, il Derby Remiero giunto alla sua 42a edizione. Come da tradizione, lo stesso giorno della sfida calcistica all'Olimpico, sabato prossimo a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo si batteranno per la conquista della Coppa d'Argento, simbolo della supremazia sul Tevere che sarà custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo vincitore e poi restituita in vista del derby successivo.

Ieri pomeriggio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dove sono intervenuti Daniele Frongia, assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi di Roma Capitale che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, e i presidenti dei due sodalizi, Paolo Sbordoni (C.C. Lazio) e Massimo Veneziano (C.C. Roma). Sarà una regata all'insegna della femminilità a partire dalla madrina Anna Falchi passando per le atlete. Per la prima volta nella storia della competizione ci saranno due donne ai remi delle rispettive squadre: Mila D'Orto (CC. Lazio) nella competizione Master valevole per il Trofeo Perugini e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma) nei 4 di esibizione.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA