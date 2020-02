E Dennis flagella il Nord Europa

Una settimana dopo la tempesta Ciara, responsabile della morte di almeno 7 persone, è arrivato Dennis a flagellare il Nord Europa. Belgio, Germania, Olanda, Danimarca restano nella morsa del maltempo con conseguenti gravi disagi. In Francia si registrano venti oltre i 100 km/h e 14mila case senza elettricità. Centinaia i voli cancellati a causa delle ingenti piogge e dei violenti venti sull'Inghilterra, il Galles e la Scozia. Le autorità hanno definito la nuova tempesta «potenzialmente mortale». I terreni già messi a dura prova da Ciara, devono quindi affrontare una nuova sfida. Il rischio inondazioni e black out rimane elevato, perché gli esperti si attendono nel giro di pochi giorni la quantità di precipitazioni che solitamente cadono in un mese.(N.Riv.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

