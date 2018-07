È DELLA JUVE

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoÈ fatta. L'affare del secolo è andato in porto e Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. L'annuncio ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, inizialmente sul sito del Real Madrid: «Rispettando la volontà e la richiesta espressa da Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ha concordato il suo passaggio alla Juventus». A strettissimo giro di web, l'addio del cinque volte Pallone d'Oro: «Questi nove anni nel Real Madrid sono stati forse i più felici della mia vita. Ringrazio tutti per l'amore e l'affetto che ho ricevuto. Tuttavia, credo che sia giunto il momento di aprire una nuova fase nella mia carriera ed è per questo che ho chiesto al club di accettare il trasferimento. Chiedo a tutti, e specialmente ai nostri tifosi, di comprendermi».Autentico colpo gobbo di Marotta, che ha strappato il fuoriclasse portoghese alla cifra che voleva la Juventus. Operazioni da 117 milioni di euro complessivi, 27 in più di quanto costò due estati fa Higuain: 100 milioni pagabili in due esercizi al Real Madrid, una cinquantina in meno di quanti ne chiedevano dalla Casa Blanca, 5 di contributo solidarietà previsto dal regolamento Fifa e infine 12 di oneri accessori. «Siamo felici», il primo telegrafico commento dell'ad bianconero. Confermate invece le cifre dell'accordo tra il club bianconero e il giocatore: contratto quadriennale a 30 milioni netti a stagione, con inevitabili aumenti in arrivo per i top player già presenti in rosa, da Dybala a Pjanic.Intanto è già cominciato il piano di rientro della società campione d'Italia. Da ieri sono infatti in vendita presso gli store ufficiali bianconeri le casacche di Cristiano Rinaldo, immatricolate con il numero 7 liberato da Cuadrado.Tutto vero, come scriviamo da diversi giorni, con buona pace dei tanti scettici. Cristiano Ronaldo è atteso a Torino nel weekend o, al massimo lunedì, il giorno della presentazione in grande stile hollywoodiano, in uno Juventus Stadium al solito tutto esaurito ma stavolta solo per lui.La macchina organizzativa ha già acceso i motori da diversi giorni. Per seguire il grande evento sono stati allertati un folto servizio d'ordine e un elicotterista incaricato di seguire tutto dall'alto.Nella frenetica giornata di ieri si è consumato anche il blitz in Grecia del presidente Agnelli, paparazzato insieme alla sua compagna Deniz nel momento in cui si imbarcavano dall'aeroporto di Pisa su un volo privato destinato a Kalamata, località a una quarantina di chilometri dal Resort di Costa Navarino dove CR7 sta trascorrendo le vacanze. Un incontro per brindare all'affare fatto - dalla Juve e da tutto il calcio italiano, che rivive in qualche modo la belle époque degli Anni Ottanta e Novanta - e per definire i tempi e i modi della presentazione ai media e ai tifosi bianconeri. Tutti già comprensibilmente in visibilio. Perché con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, dopo quelli di Cancelo ed Emre Can, la Juventus può finalmente togliersi quello sfizio (oppure ossessione?) chiamato Champions League.riproduzione riservata ®