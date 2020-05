E dal 7 al 29 agosto in campo Champions ed Europa League

13-14 giugno: si riparte con le due gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Juve-Milan e Napoli-Inter in chiaro sulla Rai.

17 giugno: si giocherà la finale di coppa Italia in gara unica

20 giugno: riparte la Serie A ma col recupero delle 4 partite rinviate a marzo: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Il 20 giugno parte anche la serie B.

27 giugno: si dovrebbe giocare per intero la 27° giornata con queste partite: Atalanta-Lazio, Verona-Napoli, Bologna-Juventus, Spal-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese, Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia, Inter-Sassuolo e Roma-Sampdoria.

2 agosto: ultima giornata di campionato

7 agosto: si giocheranno le competizioni Uefa (Champions ed Europa) in gare secca con conclusione prevista tra il 26 e il 29 agosto.

