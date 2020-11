È dai tempi della Mesopotamia che l'uomo si affida alle stelle per orientarsi, comprendere il presente e predire il futuro. Personaggi illustri hanno affidato le proprie scelte alla lettura delle carte astronomiche, da Napoleone a Fellini. Ma è nei momenti più difficili e confusi, quando mancano certezze e la razionalità vacilla, che l'oroscopo diventa parte integrante della cultura popolare. Per anni relegato a rubrica da settimanale femminile, oggi presenza quotidiana sui nostri social: astrologi come Paolo Fox, Simon and The Stars e Antonio Capitani hanno migliaia di followers devoti che ogni giorno leggono, twittano, condividono. Perché gli oroscopi rassicurano e aiutano ad andare avanti: basta una semplice frase per illudersi che forse domani saremo più fortunati di ieri. Questo fine-settimana per esempio c'è stata la notte della Luna Blu, evento raro in cui c'è chi ha messo i cristalli a prendere i raggi di luna, per purificarli e ricaricarli. Basta crederci e la profezia si autoavvera, in psicologia si chiama effetto Rosenthal. Gli scettici invece seguono il @Merdoscopo, in effetti nel 2020 mai nome fu più azzeccato.

Lunedì 2 Novembre 2020

