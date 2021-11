È da tutta la vita che sento parlare di addii al celibato. Chi li festeggia da protagonista e chi da partecipante. Non mi è mai capitato di farne uno, ma il destino ha voluto che il mio primo addio al celibato fosse il mio!

È chiaro, non è capitato proprio in un momento storico semplice, quindi la mia mente ha dovuto subito circoscrivere le fantasie a mete geografiche raggiungibili, per normative e tempistiche.

Dove andiamo, quindi, a festeggiare ?

In Spagna e in Danimarca ci ho vissuto, in Inghilterra ci sono diversi intoppi, in Francia ci va la mia futura moglie con le sue amiche, in Olanda beh, non ho più 18 anni.

Andiamo in Lussemburgo, allora.

Ma perché in Lussemburgo, che ci vai a fare? Sapete, ho scelto di fare questo viaggio con un gruppo di amici, legati l'uno all'altro da quando eravamo piccoli.

Col tempo ci siamo persi dei pezzi: uno vive a Londra da un decennio, un altro proprio in Lussemburgo e non lo vediamo da un paio d'anni.

Andiamo lì, allora. Gli facciamo una sorpresa. Ma come ? La sorpresa dovrebbero farla loro a te, sei tu lo sposo.

Non fa niente. Amo le sorprese. Stavolta la sorpresa è che io faccio la sorpresa.

Ho già stampato le felpe, poi. A chi tocca non se ngrugna.

Tocca a me (Articolo 31)



