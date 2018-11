E da ieri mobilitazione al Socrate

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giulia PariniAvanti con le occupazioni nei licei romani, ieri è caduto anche il Socrate a giorni potrebbe essere la volta del Morgagni. Lo storico liceo della Garbatella, quindi, segue la strada intrapresa dai ragazzi del Mamiani e del Virgilio dove per far uscire gli occupati sono intervenute le forze dell'ordine.Il blitz degli studenti al Socrate è partito poco dopo le 8 in occasione di un'assemblea autorizzata nei locali della palestra. Un'azione concordata e prevista dagli organizzatori che, il giorno prima, si erano riuniti al Csoa La Strada, il centro sociale di riferimento dell'intero quartiere, proprio per decidere come portare avanti la protesta. Sfociata poi nell'occupazione durante la mattinata. La mobilitazione è andata regolarmente ai voti e, tra i presenti, sono stati solo 9 i contrari e 13 gli astenuti.Alle 9.30 è stato quindi esposto lo striscione con su scritto Socrate Occupato, che campeggiava lungo via Padre Reginaldo Giuliani di fronte ai ragazzi rimasti fuori dai cancelli. Per gli occupanti si tratta di una protesta «contro le chiusure» di porti e confini territoriali.I ragazzi hanno anche spiegato di voler procedere con un calendario di incontri e dibattiti per trasformare la scuola in un laboratorio di idee. Per ora non ci sono date e scadenze entro cui liberare l'istituto. Potrebbe comunque concludersi in settimana visto che venerdì, alla vigilia della Giornata Internazionale dello Studente fissata per il 17 novembre, è prevista una manifestazione studentesca e l'appuntamento, per i ragazzi che arriveranno da tutta Italia, sarà a Piramide da cui i giovani partiranno alla volta del ministero dell'Istruzione: «Torniamo in piazza, non possiamo restare in silenzio di fronte alle politiche di repressione e di tagli all'istruzione».riproduzione riservata ®