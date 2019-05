È corsa a tre per il successore di Giuseppe Pignatone, andato in pensione il 9 maggio, al vertice della procura di Roma, posto per il quale avevano fatto domanda in 13: favorito, allo stato, è il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, che ha ricevuto nella Commissione per gli incarichi direttivi del Csm 4 voti a favore, sul procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, e quello di Palermo, Francesco Lo Voi, con un voto ciascuno. Dopo che sui candidati avrà dato il suo parere anche il ministro della Giustizia, i profili saranno sottoposti al Plenum del Csm, che però la prossima settimana non si riunirà.

Quella per il capo delle procura di Roma apre una stagione di nomine al vertice degli uffici giudiziari, i cui relativi concorsi sono stati banditi tutti nello stesso periodo. È scoperto il vertice della procura di Torino, dopo che Armando Spataro è andato in pensione a dicembre, quella di Perugia, ufficio competente ad indagare sui magistrati di Roma, e quella di Brescia, a sua volta demandata a indagare sui magistrati di Milano. Nella partita sarebbe rientrata anche la procura di Palermo, anche se le quotazioni di Lo Voi, dopo il voto in Commissione sembrano in calo.(L. Loi.)

