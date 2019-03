E Confesercenti attacca «Così i negozi chiudono»

Non ci sono solo i passeggeri ad essere furiosi per la chiusura delle tre stazioni di Repubblica, Barberini e Spagna. Anche la Confesercenti di Roma è sul piede di guerra e lamenta le ricadute che la paralisi del tratto più centrale della Metro A può generare sul commercio.

«Le attività economiche del centro storico di Roma ormai non reggono più una situazione di difficoltà che dura da cinque mesi, quando fu chiusa la fermata di Repubblica. Si rischia la chiusura di tante attività e la perdita di posti di lavoro per i dipendenti» - tuona Valter Giammaria, presidente della Confesercenti di Roma - «Chiediamo alla sindaca Raggi un intervento urgente per far tornare alla normalità il trasporto pubblico. Non possiamo più sentire giustificazioni, servono atti concreti. Se le strutture sono vecchie, si faccia manutenzione e vengano sostituite quando usurate».

La polemica sorge anche per quanto riguarda i tempi, assolutamente incerti, necessari alla riapertura delle stazioni. Il numero uno di Confesercenti Roma aggiunge: «Ci aspettiamo rassicurazioni in merito, le attività economiche e il turismo a Roma sono già stati abbastanza penalizzati, non possiamo continuare ad assistere impotenti all'aumento delle difficoltà, anche in vista delle festività pasquali».(E. Chi.)

