E con Videocittà 114 appuntamenti tra premi Oscar e anteprime di film

In contemporanea con la Festa del Cinema, dal 19 al 28 ottobre, si terrà la rassegna Videocittà, ideata e presieduta dal presidente dell'Anica Francesco Rutelli, che l'ha illustrata ieri nell'ex caserma di via Guido Reni. In programma 114 eventi di cui 45 masterclass, con la partecipazione di 1.400 studenti e oltre 500 protagonisti.Una serie di iniziative diffuse in molte location della Capitale, con l'India come paese ospite - alla presenza di Allah Rakha Rahman, compositore due volte premio Oscar - e la partecipazione di vincitori della statuetta dell'Academy come Dante Ferretti ed Ennio Morricone. Tra gli eventi ci saranno poi filmati storici proiettati di fronte al Colosseo, tra cui la proiezione di Roma di Federico Fellini, l'anteprima del trailer de Il primo re di Matteo Rovere e Notti magiche di Paolo Virzì subito dopo la presentazione alla Festa. Dal 23 al 25 le ex caserme di via Reni ospiteranno invece tre serate YouTube Party, con il coinvolgimento dei The Pills e di Maccio Capatonda. (M. Gre.)