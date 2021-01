E c'è l'allerta neve Spargisale in azione

Il cielo grigio e l'aria fredda, che si fa sentire soprattutto nelle prime ore del giorno. E' allerta ghiaccio sulla Capitale mentre, tutto intorno, potrebbero arrivare i primi fiocchi di neve. Già dieci giorni f, infatti, le immagini dei monti innevati intorno alla capitale hanno incantato i romani In base all'allerta diramata dalla Protezione Civile, in queste ore si prevedono sul Lazio nevicate mediamente al di sopra dei 500-800 metri, intorno all'area di Roma si guarda quindi con attenzione ai Castelli romani.

La protezione civile ha alzato l'allerta per l'Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. Ci si sta preparando quindi con gli spargisale e spazzaneve, visto che la stagione de freddo è ormai avviata e con la scorta di sacchi di sale, da tenere pronti per fronteggiare possibili criticità soprattutto sulla strada sia per neve e nevischio sia contro le pericolose lastre di ghiaccio nel caso in cui la neve non riuscisse ad attaccare.(L. Loi.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

