E c'è il domino di commissariati e caserme

Altro punto focale del piano messo a punto dal Ministero è l'apertura di nuovi avamposti di polizia e carabinieri. Che però farà innescare una sorta di domino sui vari punti di controllo presenti in città con accorpamenti.

Su Roma è prevista la creazione di almeno tre nuovi commissariati in aree molto periferiche come Acilia, Colleverde e Ladispoli. Mentre è in via di ultimazione la nuova caserma dei carabinieri in costruzione al Trullo, altra fetta calda della Capitale. Di contro, però, dovrebbero essere accorpati commissariati più centrali, come Appio e San Giovanni o Porta Pia e San Lorenzo, per poter recuperare unità da dislocare altrove. Lo stesso principio segue l'istituzione del secondo Polo del Reparto Volanti la cui inaugurazione, prevista per oggi, è stata momentaneamente rimandata. Il secondo Polo rappresenta un unicum romano che non conosce precedenti in altre città come Napoli, Torino, Palermo o Reggio Calabria e che vede il reparto sdoppiarsi ma, per ora, con lo stesso numero di agenti che, dunque, non raddoppieranno nell'immediato. (F. Pas.)

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

