E c'è anche una cappella faraonica nel cimitero

Ostentare, sempre, comunque, anche dopo la morte. Il popolo deve avere paura quando sente il cognome dei Casamonica, l'uso dei social network e l'esibizione della ricchezza illecita fanno parte di questa strategia criminale, scriveva il gip Gaspare Sturzo. Parole che alla luce del nuovo maxi sequestro pesano come un macigno.

Fra i beni confiscati ieri i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati hanno scoperto anche l'esistenza di una cappella funeraria gentilizia costruita all'interno del cimitero di Ciampino e riconducibile ad alcuni appartenenti della famiglia Casamonica.

Scritte in oro zecchino, statue, tutti simboli di potere dei moderni faraoni della Capitale, e poi effigi, marmi preziosi tutti insieme tutti lì a sorvegliare con opulenza il sonno eterno. Dai documenti acquisiti è stato ricostruito come per il rilascio della concessione e per la realizzazione dell'opera funeraria gli indagati abbiano sostenuto una spesa complessiva di oltre ottantamila euro.(I. D. G.)

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

