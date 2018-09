E Bracciano torna alla normalità

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha visto scendere spaventosamente il suo livello, durante la crisi idrica che ha investito la Capitale nell'estate del 2017, per poi tornare a salire. Anche il Lago di Bracciano ha avuto infatti un ruolo di primissimo piano nell'emergenza critica di un anno fa, ritrovandosi al centro di un duro braccio di ferro tra enti locali. Ma la crisi è passata e il lago può tirare un sospiro di sollievo. D'ora in poi, infatti, anche il Lago di Bracciano può contare sugli effetti che porterà il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera: «Ricordiamo ha spiegato la Raggi - che già da settembre 2017 Roma non pesca più acqua dal lago di Bracciano quindi è diventata interamente autosufficiente. Il lago di Bracciano è tornato ad essere un bacino d'emergenza». Ad un anno dall'interruzione delle captazioni, infatti, il livello del lago è cresciuto di 15 centimetri. (L. Loi.)