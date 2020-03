E Boris chiude tutte le scuole

La Gran Bretagna ha invertito completamente la rotta, dopo settimane il governo di Boris Johnson è ormai deciso a imporre misure più drastiche nella battaglia contro il coronavirus. L'ultima conferma arriva con l'annuncio della chiusura di tutte le scuole del Regno a partire da domani, mossa esclusa come inutile e prematura se non controproducente fino a non molte ore fa, mentre

Londra si prepara ad un lockdown draconiano: non ancora formalizzato, ma evocato da anticipazioni insistenti di fonti attendibili e dall'inquietante arrivo in città di colonne di militari. L'accelerazione dei casi di contagio - attesa eppure persino più rapida del temuto - è suggellata dai dati: oltre 2.600 casi accertati, con un picco di 676 in più di ieri, e 104 morti, 32 in più nel volgere di 24 ore. E impone, nelle parole del premier Tory, che prepara leggi di emergenza e parla da ieri della necessità di agire come «un governo di guerra», un'accelerazione parallela sul fronte dello stop alle attività scolastiche «fino a nuovo ordine». La decisione, preceduta dagli annunci dei governi locali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, è stata formalizzata per l'intero Paese dal ministro dell'Istruzione, Gavin Williamson, ai Comuni. Per essere confermata pochi minuti dopo da Johnson nella quotidiana conferenza stampa di Downing Street con al fianco i suoi consiglieri scientifici. «Occorre dare una nuova stretta» per ridurre «la curva» di diffusione del Covid-19, ha spiegato BoJo. Chissà se anche suo padre, che aveva bocciato la stretta annunciata dal figlio dicendo: «Io al pub andrò comunque», ora si rassegnerà.

(B.Lan.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 05:01

