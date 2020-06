É Banksy, l'anonimo più famoso del mondo, uno dei grandi protagonisti del 2020. A Palazzo dei Diamanti, a Ferrara, è da poco aperta la mostra Un artista chiamato Banksy, a cura di Stefano Antonelli, Gianluca Marziani e Acoris Andipa, che sarà visitabile fino al 27 settembre. Esposte oltre centro opere, dai primissimi dipinti ai lavori più recenti, tra serigrafie originali, dipinti, sculture da Dismaland. Non solo Ferrara. Da sabato fino al 10 gennaio, il museo civico di Sansepolcro, in Toscana, ospita Affreschi Urbani. Piero incontra un artista chiamato Banksy, che pone i lavori dell'artista contemporaneo - oltre venti serigrafie dei suoi lavori iconici - in dialogo con la visione artistica di Piero della Francesca. Banksy sarà anche protagonista, nel 2020, al Chiostro del Bramante, a Roma, (Banksy A visual protest) e, in autunno, a Palermo. (V. Arn.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 05:01

