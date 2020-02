È avvenuto poco dopo le 14 di ieri, l'ennesimo incidente mortale per le strade di Roma, questa volta sul Lungotevere Michelangelo, in prossimità del civico 7. Si è trattato di uno scontro tra una moto Honda e una Mercedes classe A perdere la vita è stato il centauro, Enrico Cavaglià, di 62 anni, mentre alla guida dell'auto si trovava un 49enne che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi.

Sul posto sono sopraggiunte le pattuglie della Polizia locale, gruppo Prati. I mezzi sono stati sequestrati e il conducente dell'autovettura trasportato all'ospedale Santo Spirito per gli esami alcolemici e tossicologici di rito.

L'incidente ha mandato in tilt, in quanto per svolgere le operazioni è stata disposta la temporanea chiusura al traffico della corsia laterale, da pizza della Cinque Giornate a Ponte Nenni, comportando anche la deviazione della linea 87 del bus.(T.Abr.)

