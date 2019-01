E Autostrade fornirà asfalto e materiali

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Le squadre stanno lavorando molto bene. Si tratta di un'iniziativa dall'alto valore simbolico, con una ricaduta positiva anche per la città. È un piccolo contributo operativo per una città molto grande e critica nei suo problemi. Ma è un segnale che crea cemento sociale e dunque è un'operazione di cui siamo molto orgogliosi». Lo ha detto Francesco Delzio, direttore relazioni esterne, affari istituzionali di Autostrade per l'Italia Spa, nel corso della prima uscita pubblica dei 24 detenuti a lavoro sulle strade di Roma. Il personale di Autostrade, infatti, ha formato i detenuti per un periodo di tre mesi e 100 ore a testa, fornendo l'equipaggiamento e la strumentazione necessaria per realizzare le attività, come ad esempio attrezzi per la stesa a caldo del conglomerato bituminoso e traccialinee per la segnaletica orizzontale.