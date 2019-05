È arrivata la Pidaza, la pizza romagnola che fonde la classica piada e la pizza in un inedito piatto dal gusto tutto riminese. In zona piazza Vetra, il primo punto vendita di un nuovo format che avrà presto diversi punti vendita a Milano, in Italia e all'estero, tutto dedicato ad un prodotto di qualità, leggero e goloso, realizzato esclusivamente con ingredienti della terra di Romagna. La Pidaza è proposta in tante varianti salate, vegetariane e dolci: dalla delicata Santarcangelo (squacquerone, funghi freschi, bresaola punta d'anca e scaglie di Grana padano) alla speciale Sogliano (mozzarella, carne salada misticanza, formaggio di fossa dop), dalla dolce squacquerone e fichi caramellati ai rotoli San Leo (verdure grigliate, frutta secca e hummus) o Cesenatico (squacquerone, rucola, alici marinate e cipolle di Tropea). Interessante il corner shop per acquistare prodotti tipici, vini, birre e oggetti in tessuto e ceramica brandizzati.

Pidaza - Milano, via Pioppette 3 - tel. 02/35.94.69.95 - sempre aperto - prezzo medio 9 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

