E anche sui treni i videocontrollori

Attenti al vigile, potreste finire su una Candid Camera alla lombarda. Scherzi a parte, il Garante per la Privacy Antonello Soro avverte che la normativa è molto precisa. Un precedente simile riguarda ad esempio la richiesta di un sistema di telecamere individuali applicate al gilet tattico dei poliziotti impegnati in manifestazioni pubbliche, come i cortei di protesta. Le videocamere e le schede di memoria - ecco le prescrizioni - devono essere dotate di un numero seriale annotato in un apposito registro con l'indicazione di giorno, orario, servizio svolto, qualifica e nominativo dell'agente che firma la presa di incarico e la restituzione. Inoltre la scheda di memoria, al momento della consegna agli agenti, non deve contenere immagini registrate in precedenza. Ancora: riprese e cessazione delle stesse erano state affidate all'ordine di un funzionario.Stanno per arrivare pure le body cam sulle divise dei controllori, in treno. Il 21 giugno è stato dato il via libera: ma gli utenti a bordo vanno avvisati, le microcamere non possono stare sempre accese e vanno adottate particolari cautele nel caso in cui siano coinvolti soggetti deboli (testimoni, vittime di reati, minori ecc.) o riprendano luoghi con particolari aspettative di riservatezza.(M.Fab.)