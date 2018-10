E anche l'Under 21 va in crisi: con il Belgio perde in casa 0-1

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Se l'Italia dei grandi rischia la debacle in Nations League, non va troppo meglio agli azzurrini Under 21. Sconfitta in amichevole la Nazionale junior: alla Dacia Arena di Udine, stadio che ospiterà proprio la finale degli Europei di categoria a giugno prossimo, la squadra di Luigi Di Biagio perde 1-0 contro il Belgio. È decisivo il gol all'81' di Francis Amuzu, un gran destro dal limite dell'area che ha sorpreso il portiere azzurro Scuffet. Nel finale, palo di Valzania con l'Italia, orgogliosa che ha provato senza riuscirci a pareggiare l'incontro, come sarebbe stato più giusto, visto l'andamento del match. Martedì prossimo in Svezia l'Italia di Di Biagio si giocherà le chance per tornare a Udine tra otto mesi alla fase finale e da protagonisti. (M.Lob.)