E anche ieri metro A in tilt per i guasti

Non c'è pace per i pendolari della metro A. Nella mattinata di ieri a causa di un guasto tecnico agli impianti di circolazione di Manzoni-San Giovanni il traffico è stato rallentato nel tratto Travertino-Termini in direzione Battistini per circa un'ora, creando numerosi disagi. Già nella giornata di lunedì un altro guasto aveva interrotto per ben due volte, la prima intorno alle 16:40 e la seconda alle 17:42 sempre sulla linea A, la circolazione tra Battistini e Ottaviano ed era stata attivata una navetta sostitutiva. Sul cattivo stato in cui versa la linea A e tutta la rete della metropolitana è intervenuto Maurizio Gasparri di Forza Italia che ha attaccato la sindaca e l'amministrazione capitolina.

«Siamo alle comiche finali - ha commentato il senatore- La Raggi, di fronte allo scandalo per le mancate aperture di stazioni centrali, la cui restituzione totale alla comunità era stata annunciata da mesi, ora si presenta sui social per raccontare un'altra favola di cantieri aperti e pronti a dare a Roma ulteriori punti di collegamento. È un atteggiamento offensivo verso i commercianti del centro, danneggiati da quasi un anno di sospensione delle stazioni Repubblica e Barberini per lavori che si sono conclusi solo parzialmente, verso i romani e verso il buongusto».(T.Abr.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

