E alla Garbatella bonifica nel focolaio

Il secondo cluster della Capitale è esploso nello stabile occupato in piazza Pecile nel quartiere Garbatella. Il fuoco del contagio è partito da una famiglia peruviana che si è ammalata di Covid coinvolgendo, ad oggi, 21 persone totale positive al tampone, con due ricoverati. L'Asl di riferimento, la Roma 2, ha dichiarato chiuso il cluster, nel senso che ha eseguito i tamponi su tutti gli abitanti del palazzo, con la speranza che sia davvero circoscritto all'interno della mini zona rossa. Anche ieri dai test altre quattro persone sono risultate positive e si attende l'esito dei rimanenti. L'assessore D'amato ieri ha specificato come al momento «all'interno non ci sono casi positivi. Il totale delle persone trasferite dalla struttura è di 52 unità tra positivi e negativi. Sono stati eseguiti un totale di 108 tamponi, 4 i positivi esito degli ultimi tamponi e sono persone già trasferite ieri sera. Nel palazzo rimangono 49 persone tutte negative e poste in sorveglianza dalla Asl Roma 2».(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

