E al Viscontino lezioni tutti in piedi

Poteva sembrare un semplice ritardo, invece non sono più arrivati. Delle sedie e dei banchi nuovi destinati allo storico Viscontino di Palazzo Ceva non c'è più traccia: sarebbero dovuti arrivare il 12 settembre scorso, mercoledì, ma si sono persi chissà dove. E così quest'anno la scuola media Ennio Quirino Visconti dà il via alle lezioni senza i banchi e le sedie di cui avrebbe bisogno.Tutti arredi regolarmente richiesti al Campidoglio e apparentemente accordati. Ma in realtà mai arrivati in classe. Le famiglie sono sul piede di guerra, la scuola non sa più come muoversi visto che il problema degli arredi, sulla carta, doveva risolversi in tempo per l'avvio delle lezioni. «È assurdo spiega l'assessore alla scuola del municipio 1, Giovanni Figà Talamanca non c'è traccia in nessuna delle nostre scuole dell'ordinativo di arredi, che doveva arrivare dal dipartimento razionalizzazione dell'amministrazione capitolina. Abbiamo sollecitato gli uffici competenti ma ancora non abbiamo certezze sui tempi. Non solo, questa era la prima tranche: sulle richieste fatte per altre scuole, invece, non ci è stata data neanche una data di consegna. Figuriamoci».(L. Loi.)