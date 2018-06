E al Galilei ecco il robot che fa l'uovo in camicia

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Breakfast Machine, alias un robottino in grado di cuocere l'uovo in camicia spadellando per bene e gestendo attività culinarie come fosse un braccio umano reale. Ad utilizzare il prototipo superinnovativo per prepararsi alla prossima competizione della First Lego League sono i ragazzi della redazione del periodico telematico eTutorWeb, ospitato presso l'Itis Galilei di Roma.Parliamo della sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni (dalla quarta elementare alla seconda superiore, non obbligatoriamente della stessa classe o istituto) che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni all'avanguardia. Non solo robotica. Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, infatti, tramite questa iniziativa, di cui la Fondazione Museo Civico di Rovereto è responsabile per le manifestazioni a livello italiano, i ragazzi acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo e si avvicinano in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico.