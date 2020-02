E adesso non si parli più di panchina corta

Meritatissima, inutile girarci intorno: la vittoria con l'Inter in rimonta è stata meritatissima, bella e di forza. La Lazio ogni partita di più zittisce i critici e gli scettici. Panchina corta? Guarda Jony come gioca. Condizione fisica? Nel secondo tempo la squadra biancoceleste è stata nettamente superiore all'Inter. Qualità? Superiore alla squadra di Conte, con Immobile, Milinkovic e Luis Alberto impressionanti. E ora? Ora c'è solo una cosa da fare: ascoltare Simone Inzaghi, e quindi chiudere gli occhi e giocare 14 finali una dopo l'altra. Adesso o mai più...

Nella notte magica dell'Olimpico dei sessantamila e più sugli spalti, i vantaggi di questa squadra sono ormai tanti. Due su tutti: non ha le coppe europee in settimana ad appesantire i muscoli dei giocatori; ma soprattutto, rispetto a Juventus e Inter, non ha nulla da perdere. Il suo campionato con la Champions l'ha già vinto, però oggi sarebbe sciocco non pensare più in grande, non credere in una squadra che non perde da un intero girone di campionato (19 giornate) e che sembra in questo momento in una condizione psico-fisica inimmaginabile. Potrebbe non perdere più. Hai visto mai...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

