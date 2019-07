E Acea vuole entrare nello smaltimento

«Non esistono assolutamente in questo momento progetti di acquisizione di Ama». A parlare è Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Acea. Roma ha bisogno di impianti di ogni tipo per la chiusura del ciclo dei rifiuti e Acea si candida ad avere un ruolo in questo senso: «Siamo sempre più attivi nella progettazione, realizzazione e potenziamento di impianti, non solo in questo territorio ma in diverse regioni italiane - ha proseguito Donnarumma - Evidentemente è nostro interesse e nostra vocazione essere parte attiva delle soluzioni che le autorità identificheranno. Sicuramente si definiranno dei piani di superamento del gap infrastrutturale, noi desideriamo essere un attore di queste realizzazioni». Acea è proprietaria del termovalorizzatore di San Vittore (unico impianto di questo genere nel Lazio), fondamentale per incenerire il css prodotto dai Tmb del Lazio ma insufficiente a coprire il fabbisogno: «In questo momento non è possibile aumentare le quantità del termovalorizzatore - ha concluso l'ad - Qualunque siano i progetti futuri noi produrremo le nostre proposte o verificheremo le possibili soluzioni in linea con le proposte degli enti».(F. Sci.)

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA