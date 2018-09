Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È accusato di falso in atto pubblico L. F. S, 55 anni, l'ex carabiniere in servizio fino al luglio scorso presso l'Agenzia per la sicurezza interna, arrestato dagli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Roma su ordine del gip Daniele Caramico D'Auria nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma su due associazioni a delinquere dedite alla commissione di frodi fiscali e reati contro la pubblica amministrazione anche attraverso la corruzione in atti giudiziari.Nel corso della perquisizione presso l'abitazione di Sarcina (indagato anche per favoreggiamento e concorso nella violazione del segreto d'ufficio: aveva decine di file e dossier d'indagine), avvenuta sempre a luglio, è stato trovato un passaporto falso rilasciato dall'autorità spagnola con le generalità di tal Rodrigo Martinez ma con su la foto di Aurelio Maria Voarino, responsabile della sicurezza dell'imprenditore Ezio Bigotti, indagato per evasione fiscale e bancarotta nella vicenda. Bigotti, in quanto titolare della Sti, sarebbe stato inoltre il beneficiario di utilità promesse al magistrato Riccardo Virgilio.