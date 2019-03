E a Villa Pamphili è allarme siringhe

Siringhe a terra, a decine, sporche e lasciate ovunque proprio a pochi passi dove giocano i bambini. Villa Pamphili, ritrovo di famiglie e runners da tutta Roma, ora teme per l'incolumità di chi la frequenta. Con il buio, ma non solo, l'area verde diventa terra di nessuno.

Tra sbandati e vandali, i risultati dei raid notturni si vedono il giorno dopo, con la luce del sole. E ieri mattina, vicino all'area giochi per bambini (che è stata chiusa) dall'ingresso da via Vitellia, sono state raccolte decine di siringhe, oltre 40. Come non avveniva da tempo, tanto da far venire i brividi a chi in quell'area verde sceglie di trascorrere ore felici all'aria aperta. Soprattutto con l'arrivo della bella stagione. «Il degrado e l'abbandono - denunciano Fabrizio Santori, dirigente Lega Regione Lazio, e Giovanni Picone capogruppo Lega al Municipio XII - portano seri rischi per i bambini e le famiglie che frequentano la Villa. La Lega dice basta al degrado. Basta allo spaccio e all'utilizzo dei parchi per drogarsi. Oltre alla riqualificazione, infatti, servono maggiori controlli ma il M5S continua a ignorare le richieste del territorio».(L. Loi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA