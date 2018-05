E a Vigna Stelluti si cammina a testa in su

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Incredulità e paura nel quartiere tra Vigna Stelluti e Corso Francia. La storia in poche ore è rimbalzata tra commercianti e abitanti della zona che hanno commentato quanto avvenuto sabato scorso. E ora in quel triangolo di strade si cammina a testa all'insù. «Ero al telefono con mia moglie che mi stava raccontando la storia letta sul giornale, non volevo crederci. In tanti anni che lavoro qui ricordo solo un atto di violenza nel parco, ma è passato davvero tanto tempo». Dice un negoziante del municipio XV. «Per fortuna che sabato sera non passavo da quelle parti, vado sempre al bar all'angolo», racconta un uomo mentre compra il giornale.Un pensiero comune tra la gente che vive il quartiere e lo considera un posto sicuro. «È successo davvero? A corso Francia? È davvero assurdo, come può una persona mettersi a sparare sui passanti in strada? Ormai ci si può aspettare davvero di tutto».Risponde incredula una donna. «Non ne sapevo nulla, ho letto la notizia su internet. Non ho mai sentito nulla del genere nel quartiere». Sulla stessa linea di pensiero un uomo mentre sta mettendo benzina. «In 30 anni che lavoro qui non ho mai sentito nulla di simile». «Speriamo che lo trovino - l'auspicio di una cittadina - Solo un pazzo può mettersi a sparare dal balcone».(S. Pie.)