E a Trigoria l'Atac mette in servizio 15 bus

Quindici nuovi bus sono entrati in servizio nel quadrante sud-est di Roma. Mentre tutti e 227 i nuovi mezzi saranno in strada entro ottobre. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi: le 15 macchine circoleranno prevalentemente a Trigoria, rafforzando i collegamenti con il Policlinico Campus Biomedico e con il capolinea della metro B Laurentina, tra il nuovo corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta e Spinaceto. Andiamo a potenziare il servizio in periferia- ha detto Raggi- Dei 227 nuovi bus a oggi ne sono arrivati 185 ed entro la fine di ottobre contiamo di completare l'ordine. Ne abbiamo ordinati altri, arriveremo ad oltre 700 nuovi autobus entro la fine del mandato. Una flotta quella di Atac che ad oggi conta 1460 bus e altri 800 in arrivo entro il 2022. «Oggi Atac esce con 1.460 mezzi la mattina, a fronte delle 1.500 richieste dal contratto di servizio. Due anni fa erano 1.250. Siamo passati dall'82% al 97% del contratto di servizio - ha spiegato il presidente di Atac Paolo Simioni - Le prospettive sono buone e ci avvicineremo presto al 100%. L'anno prossimo arriveranno altre 400 macchine per un totale di poco meno di 800 macchine a metà 2022».

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA