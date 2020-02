E a rischio anche il carnevale romano

Rischia di finire decisamente sottotono, quest'anno, il Carnevale a Roma. Per questi ultimi giorni di festa erano stati, infatti, previsti cento eventi nella Capitale, ma la partecipazione dei romani sta scemando di ora in ora e potrebbero andare deserti tanti eventi, generalmente vissuti con grande partecipazione dalle famiglie. L'allerta coronavirus, esplosa sabato, ha decisamente raffreddato lo spirito carnevalesco. Rovinando la festa, nel senso letterale del termine, a tanti bambini e famiglie pronti a scendere in strada in maschera. Per domani il Campidoglio ha infatti organizzato numerosi appuntamenti nei musei civici, dislocati in 20 spazi diversi, con le visite guidate per bambini al Teatro Costanzi e all'Auditorium per C'era una volta l'Auditorium Parco della Musica. Ieri non erano tante le maschere in centro, forse anche a causa del blocco del traffico che ha fermato i romani, riversatesi probabilmente negli spazi più aperti come al laghetto dell'Eur dove invece la presenza dei bimbi mascherati si è fatta sentire. La chiusura del carnevale è prevista infatti per domani, martedì grasso.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

