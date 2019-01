E a Prati roditori spuntano dai cassonetti

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ratatouille nella versione capitolina. Come il celebre topolino Disney sgattaiolava tra le strade della città di Parigi, in modo decisamente meno romanzato e ironico, decine di topi sono stati avvistati camminare tra i cassonetti dell'immondizia del quartiere Prati. Si tratterebbe di una colonia di ratti che vive da tempo nella zona, come documentano anche diversi video dei passanti.In un filmato, infatti, gli animali fanno capolino dalle buste dell'immondizia in via della Meloria, all'angolo con via Angelo Emo, e poi, tutti insieme, in simultanea, corrono verso la stazione metropolitana Cipro. I residenti hanno più volte denunciato la presenza degli animali e hanno fatto appello alla Asl e alla Polizia Locale di intervenire con la derattizzazione. Già un mese fa avevano inviato foto all'amministrazione mostrando i ratti banchettare indisturbati per strada, ma nulla si è mosso. Ora chiedono nuovamente un intervento che tuteli, non solo il decoro urbano, ma anche la salute di tutti i residenti del quartiere.(A. Stri.)