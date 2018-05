E a Porta Maggiore, slalom tra le fronde

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo i monumenti impervi, capolavori allo sbando. Degrado ovunque all'antico Foro Boario, il centro commerciale dell'Urbe arcaica. Le scalette con gli antichi gradini sbeccati che conducono al Tempio di Ercole Vincitore, popolarmente noto come il Tempio di Vesta (perché simile nella sua forma circolare a quello situato nel Foro romano), piene di bottiglie di plastica e rifiuti di ogni genere.E i tronchi recisi diventati persino contenitori per l'immondizia: stracolmi di coppette gelato vuote, involucri di fazzoletti, residui di cibo e chi più ne ha più ne metta. Le aiuole un tempo floride, con l'erba alta anche qui immensi prati verdi, non si riconoscono più. Senza pace pure i tronchi degli alberi. Uno di essi, a destra del passaggio pedonale utile per inoltrarsi all'interno dell'area monumentale, qualcuno ha pensato di ornarlo con pezzi di stoffa sdrucita, incidendo cuori e scritte ricordo.Un panorama non proprio da cartolina mozzafiato che si intreccia con le piante selvatiche che si arrampicano sui muri e tutto il resto. Proprio come le altre scene sui generis che inondano la città: ieri a Porta Maggiore turisti in visita nell'erba altissima. Intenti ad osservare i ruderi tanto quanto ad evitare di inciampare. Tant'è. Grandiosità e declino insieme della Città Eterna.(V. Con.)